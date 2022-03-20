2022新北市萬金石馬拉松今日登場，由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥為選手鳴槍開跑，新北市長侯友宜表示，萬金石20周年，一步一步獲得國際銅標章、銀標章，下一個20年，將力求爭取世界田徑總會更高層級金標章與白金標章，讓世界看見新北。

今年賽事因疫情影響，防疫超高標準，新北市體育處表示，今年賽事總計有9800位選手參與，這次有20個國家89位外籍選手，賽會更邀請5位成績達標國際菁英好手來台。

體育處說，選手配合進行14天檢疫隔離及7天自主管理，所有參加者須提供施打疫苗或篩檢陰性證明，賽事現場擴增防疫通道，落實實聯制、體溫量測等措施，起跑前配戴口罩分區起跑，會場亦廣設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝方式提供。

侯友宜說，20年來每一屆萬金石馬拉松都有不同特色，唯一不變的是動員超過800名警、消、民力做到的嚴謹交通管制及維安管控；2022年首度號召企業加入加油團，將近1200位志工，提供跑友貼心服務。

侯友宜說，感謝中華民國田徑協會讓萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤，到未來的金標及白金標籤，一路走來，每年超越自我，下一個二十年繼續爭取更高規格認證，讓世界看見新北最美的山海景色。