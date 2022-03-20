俗話說「人小志氣高」，雖然父母都希望可以望子成龍、望女成鳳，在成長過程中能夠高人一等，但隨著世人審美觀與價值觀改變，如同唐代「環肥燕瘦」各有所好，追求「健康」早已遠比外貌高矮來得重要許多。

在《世界人口綜述》中也能發現2022年台灣男性平均身高約173.53公分、女性約160.7公分，全球平均身高最矮的男性國家為東帝汶（160.13公分）、最矮的女性瓜地馬拉（150.91公分）。

不過你知道矮個子其實也有潛藏優勢嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來揭曉身高矮才能享受的好處吧！

No.10 長袖蓋手可愛又保暖

相信許多嬌小的男生、女生都會遇到襯衫衣服袖子太長的問題！雖然在日常生活可能需要摺起袖子才能俐落做事，不過當天氣轉涼時，就能把袖子當成手套遮蔽手掌，不僅可以避免手部被冷冽的寒風凍傷，還能給人一種可愛的感覺呢！

No.9 舉重是優勢運動項目

你知道身高不高其實在運動比賽中也有優勢嗎？在奧運比賽項目「舉重」中有眼尖觀眾發現「輕量級選手都是亞洲人」，這是因為歐美國家比較少有體重60公斤以下的選手，以平均身高來說也會是「手長腳長」的人，在槓桿原理的條件下，手臂越長也就越沒有舉重的優勢。

No.8 下雨天大家都會幫你撐傘

午後突如其來的豪大雨，難免會遇到沒有帶傘出門的時候，若是朋友願意與身高較矮的人共撐一把雨傘，就會發現永遠都是高個子在撐傘！因為矮個子拿傘拿得比較低，同時也很容易戳傷身旁經過的路人，所以高個子才會搶著幫矮個子撐傘啊～

No.7 男生未滿157公分可免服兵役

今（2022）年3月號稱史上最硬教召登場！雖然男生當兵為應盡國民義務，不過對於不喜歡剃平頭、穿軍服，還要入營操練的人來說，身高矮反而存在優勢！

目前台灣男性只要低於157公分者就可以免服兵役，有網友就好奇「為什麼太矮就不用當兵」，內行人對此解惑「可能怕你手勾不到內務櫃上面」、「軍品的尺寸問題，為你開特規沒有效益」、「因為你沒辦法舉盾保護站在你左邊的同袍」、「槍都快比你高了」。

No.6 輕鬆鑽出擁擠的人群

搭乘大眾運輸最討厭遇到上下班擁擠的人潮，若是連週末和閨蜜到觀光景點遊玩，碰到遊樂設施或售票口大排長龍等待前進的隊伍肯定非常掃興，想要打卡拍照也會有「路人甲、乙」當陪襯，在人群中根本就是進退兩難！

這種時候個子嬌小的人完全不用擔心！只要看準人群夾縫的空隙，抓好時機頭部一低、小腹一縮，就能成功穿越擁擠的人流，高個子還受困在人山人海的地方時，個子矮的人早就已經成功逃出了。

No.5 再低的門框都能通行無阻

為符合亞洲人身高，台灣在建築與大眾運輸設計方面也會考量高度，曾有身高173公分的網友抱怨坐捷運時下巴都會撞到把手、坐飛機、遊覽車很容易頂到天花板，讓她直呼「超崩潰」。

相比小隻女、小隻男就不會有「撞到頭」的困擾，「153公分的我在吊環下面墊腳頭還碰不到」、「151公分路過～完全無法體會也是種另類的幸福」。

No.4 童裝oversize都能輕鬆駕馭

身材比較嬌小的人還有許多高個子都會稱羨的優點，那就是「衣服超好買」！因為身高與骨架較小，不僅衣服可以挑XS號或S號等最小尺寸，想要休閒寬鬆也能試穿M號、L號，用oversize搭配出不同風格。

另外若是童裝有喜歡的款式，也可以挑選最大的尺寸試穿購買，不過要注意一定要事先評估個人狀況，否則穿上去才發現過於緊身，衣服變形受損可就無法退換尺寸了。

No.3 激起旁人保護你的慾望

在與嬌小的男生或女生相處時，都會讓人產生一種「需要照顧他們」的感覺，有網友就曾好奇發問「肩膀小、160公分以下小小隻的女生真的比較容易受男生喜歡嗎？會特別想保護照顧她？」

其他網友也紛紛回應「我150公分覺得身高完美，可能我個子嬌小，所以身邊的人不管男女都會主動想幫忙，例如搬重物或是做一些勞力」、「女友151公分，我183公分就是被這種可愛的生物吸引」。

No.2 年輕不顯老永遠18歲

雖然長得不高，但是好處之一就是會被大家稱讚像是「還沒長大的小孩」，隨著年紀逐漸增長，身高還停留在原本的高度，常常會讓人誤認只有18歲，或是被長輩稱呼「妹妹」或「弟弟」。

有嬌小的網友便分享自身經驗，「我153公分，年次7開頭還是會被認成高中生」、「真的有這種人，30好幾天天被誤認高中生...身高確實不高」、「因為大家都覺得身高和年齡成正比」、「又瘦又小真的很容易被誤認成年紀小，長得高完全沒這種福利」。

No.1 穿高跟鞋也不擔心顯高

雖然小隻女因為身高因素可能會面臨日常生活上的小困難，像是高處的東西必須要墊腳或踩梯子才拿得到，被朋友笑腿短等，不過其實小隻女孩有個秘密武器，那就是款式多變的「高跟鞋」。

穿上高跟鞋之後，不僅可以拉長腿部比例，讓身材看起來更為纖細，也能解決拿不到高處物品的問題，更重要的是就算站在男朋友、另一半身邊，也不會顯得巨大突兀或超過對方身高，甚至還可根據個人喜好選擇高跟鞋高度。

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