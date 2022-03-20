聯合國日前公布第10份世界幸福報告書，在全球150個左右的國家與地區中，芬蘭連續5年被評為世界最幸福地區，台灣較去年退步2名，今年僅排在第26位，但仍是東亞最幸福的地區。國民黨副祕書長李彥秀表示，雖然台灣是東亞最幸福，台北的表現也都不錯，但卻有越來越多的「脫北者」出現。

今（20）天是國際幸福日，李彥秀在臉書表示，台灣是東亞最幸福的地區，其中台北市不管是與其他縣市比較，或是在國際間的宜居度排名表現都相當不錯，「但客觀的幸福度很高，不代表主觀上就會有幸福感！」

李彥秀指出，台北市的各項競爭力指標與幸福度名列前茅，但市民的幸福感卻不如別的縣市來的高，尤其北市人口不斷下滑，「脫北者」越來越多，這也跟市民主觀的幸福感有相當大的關係。

李彥秀認為，想讓民眾感到幸福，難以只用硬實力來有效達成，「適時適當地加入軟性與情感面的元素，增加民眾的正面情緒與沉浸經驗，讓大家感受到有意義的生活，或許才能提升主觀的幸福感受」。