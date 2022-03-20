就在外界都在等待勇士選秀榜眼中鋒懷斯曼本季即將復出之際，勇士總教練科爾卻狠狠潑了大家一頭冷水，因為科爾20日搶先爆料，下放發展聯盟的懷斯曼因為右膝腫漲，不僅無法出賽，恐怕短時間無法歸隊，甚至有可能本季就此宣告「停機」。

懷斯曼在去年4月11日遭遇火箭比賽，不小心造成右膝半月板撕裂傷勢，隨後進行了手術，本季也遲遲無法宣告復出，好不容易最近前往發展聯盟表現出色，逐漸讓勇士建立讓他回歸的信心，沒想到最近幾天他的膝蓋開始嚴重腫脹問題。

如此一來，懷斯曼想要趕在本季例行賽結束前回歸機率很小，畢竟目前47勝23敗的勇士，僅剩12場例行賽可打，假如懷斯曼的膝蓋仍無好轉跡象，勇士很可能選擇乾脆讓他本季提前宣告報銷，好好繼續養傷準備下個球季再來宣告復出。

勇士最近再次陷入傷兵潮，現在除了懷斯曼膝蓋腫脹復出無望，當家球星柯瑞前役更遭塞爾提克後衛史馬特壓傷，造成左腳韌帶扭傷，目前最快也要等4月中旬才可回歸，屆時早就要打季後賽了，替補前鋒穆迪也因右肩脫臼暫時宣告缺席。