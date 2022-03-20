62歲李姓女教師台88線遇死劫，引發社會關注，警方經3天不眠不休過濾近2000輛車後，終於找到「2台肇事車輛」，5公斤的鐵片來自1輛由侯姓男子駕駛的曳引車，而輾過鐵片噴飛砸死教師的則是由許姓男子駕駛的曳引車，警方將2人依過失致死罪嫌函送偵辦。

警方指出，17日一早，60歲侯男駕駛曳引車卸貨欲往台南行經台88快速公路途中，不知重達5公斤的「後軸前輔助鋼板座」脫落，該鐵片掉在公路上10分鐘後，遭50歲許男駕駛的曳引車輾過，當下鐵片彈飛擊破62歲女教師座車擋風玻璃，直砸其頭部，李教師當場死亡。

警方說，案發當晚，已循線找到許姓駕駛及其曳引車，後在昨日於台南找到正在行駛中的侯姓駕駛，2人得知自己與車禍命案有關後，都相當錯愕，表示完全不知情、感到遺憾與難過，會積極與家屬談論後續補償，以慰亡者之靈。

李姓女教師任教高雄市某高中，17日一早一如往常開車通勤上班，豈料近7時許，行經台88快速道路屏東萬丹段13.8公里處時，突有1塊5公斤重的鐵片從對向車道迎面飛來，一瞬間擊破駕駛座前的擋風玻璃，直接刺中她的頭部，當場死亡。

事發後，警方成立專案小組積極追查，3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛。

終在19日15時許查獲該車及駕駛人，全案在3日內偵破，依過失致死罪移送屏東地檢署偵辦。