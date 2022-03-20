異域故事館於2022年3月19日正式開幕。退輔會提供

為傳承異域孤軍英勇奮戰的精神，金三角基金會王根深董事長出資興建異域故事館，並在桃園市政府的協助下完工，於2022年3月19日正式開幕。由退輔會副主委李文忠主持開幕典禮。

異域故事館位於桃園平鎮忠貞新村文化園區，館內規劃有遊客中心、視聽室與主要展廳，展廳規劃為「亂、靜、迷、回、容」五大主題，故事館內分歷史文物展示、戰地模擬、馬幫文化與介紹，並包含情報作戰的文獻與重要裝備；也推動反毒宣傳，因異域金三角為全世界最大毒品生產地，當地種植罌粟鴉片、海洛因等歷史緣由；也包含孤軍來台與滯留泰北眷屬現在狀況等。

館內除許多珍貴的歷史影像、文物，也推出體驗活動讓大家身歷其境，瞭解當時異域孤軍離開國土，在金三角地區作戰、生活故事。雖然當年的戰火已遠離，但遊走在緬甸和雲南邊界的反共救國軍，離開自己的國土，在異域孤軍奮戰的精神，相當不容易。而撤離到台灣之後，落腳於平鎮忠貞新村安居樂業。

異域故事館創辦人王根深董事長，原是緬甸密支那的華僑富商之子，15歲那年，加入台灣情報局在泰北成立的光武部隊，從事反共游擊作戰，於金三角地區從事情報工作達13年之久，任務結束後王根深奉令來台，1981年與妻子、岳母在龍岡忠貞新村家門口，開設阿美米干店。他在十餘年前開始奔走興建故事館，希望藉由異域故事館，盼讓孤軍歷史、異域故事的記憶能夠妥善保存。