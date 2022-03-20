有「德東飆車王」之稱的簡姓男子，18日晚間在北市士林區士東路飆車，撞死65歲婦人，害2名高中生腿斷，19日下午檢方諭令20萬元交保。對此，簡男步出地檢署時頻頻喊冤，稱自己絕非外傳的飆車王，平時開車會禮讓行人，鄰居都可以作證。

肇事簡男於19日下午走出士林地檢署，以外套遮蓋頭部，頻頻向守候的媒體致歉，表示自己絕非外傳的德東飆車王，若有飆車早就被警察抓了，且平時開車上路時，他習慣禮讓路人，鄰居都可以作證。

簡男指出，事發當時他是要超左前方的車，只是該車突然煞車，他改向左行駛，卻直接撞上走在行人穿越道上的婦女與2名高中生等3人；簡男說，「對不起很抱歉，平常真的有禮讓行人」、「我不希望他們受這種苦」等語。

回顧此起案件，車禍發生於18日晚間，簡男於天母士東路疾駛，撞上過馬路的婦女與2名高中生，其中婦女送醫不治，2名高中生則腿部骨折。警方訊後，依過失致死罪將其移送地檢署，檢方19日下午複訊後，諭令其20萬元交保，並令其交付肇事車輛、行照與駕照，不得轉移名下財產。