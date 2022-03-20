「國家網軍」是否再現？ 蘇貞昌最新回應

台灣近來頻跳電，外界將跳電狀況連結俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，政府是否會啟動國安機制調查以及將工程會改為國土安全組織一事，行政院長蘇貞昌今（20）日上午9時南下高雄視察「高雄捷運黃線」，蘇受訪時強調，從俄羅斯入侵烏克蘭，到桃園機場有人以油壓剪剪電纜，可見無論戰時或平時，國家重要基礎設施確實有防備和加強必要，至於所謂將工程會改為國土組織並無此事。

此外，針對有媒體提問，對於瑞典學識機構指出，台灣是接受境外假訊息最多的，是否會擔心年底選舉？以及網路上有圖卡放上正副總統和行政院長照片，指烏克蘭政府官員逃跑，影射台灣政治人物也會逃跑？如何看待這樣的假訊息？蘇貞昌表示，台灣面對中國一再的要侵略，世界各國都看到，在第一線的台灣面對假訊息的攻擊，防備得很好。

蘇貞昌說，在他接見完歐洲議會及其他國家訪團之後，這些國家都肯定台灣的經驗，並願意交換經驗，至於所謂「落跑」說詞，不值得一駁。