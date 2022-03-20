隨著湖人前役靠著「忍者龜」韋斯布魯克的後撤步三分球，把比賽逼入延長甚至贏球止敗，或許湖人總教練佛格開始自認飯碗保住了，20日與巫師賽前不禁開起玩笑，嘲諷假如韋斯布魯克有把那招後撤步投籃教會杜蘭特，去年季後賽早已完全變天。

「我後來跟韋斯布魯克說，如果他曾教會杜蘭特後撤步，也就是把腳移出三分線外的這個動作，」佛格在今天湖人作客出戰巫師賽前開玩笑表示，「那麼籃網就有機會在去年季後賽次輪擊敗最後奪冠的公鹿，進而改變了NBA的歷史進程。」

時間回到去年6月19日，籃網跟公鹿在東區季後賽次輪打到搶七大戰，杜蘭特在正規賽結束前，腳踩在三分線上投進追平兩分球，把比賽逼入延長，可惜籃網最後以111比115不敵公鹿慘遭淘汰，隨後公鹿接連擊退老鷹與太陽成功封王。

事實上佛格的這種說法完全屬於臆測，假如杜蘭特那球退到三分線外投進，或許籃網可以贏球晉級東區冠軍賽，卻也不一定可以順利摘冠，只是佛格拿這個籃網與杜蘭特最不想回憶的場景開起玩笑，卻忘記湖人本季戰績有多低迷，自己的領軍結果有多失敗！