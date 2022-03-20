李文忠昨主持異域故事館開幕典禮。退輔會提供

退輔會副主委李文忠昨天上午代表主委馮世寬到桃園市忠貞新村文化園區，參加金三角文化基金會籌備5年打造的異域故事館開館典禮，來向異域的英雄致敬，也向王根深理事長、還有異域故事館一起努力的人致敬。

他說，異域孤軍是1949年中國大陸易幟，雲南的一支殘餘部隊，繼續轉戰滇緬邊界，他們先後化身反共救國軍和光武部隊，在遙遠的金三角叢林，為台灣牽制了中共西南兵力、捍衛台海安全，也造成日後泰、馬、緬等國之共產黨解體。

政府於1953、1961年將雲南軍隊撤回台灣，人數約1萬餘人，安置於桃園龍岡忠貞新村、新北雙和地區、南投清境農場等地，另有少數滯留於北金三角山區。

據指出，其中安置在退輔會所轄的清境農場206人，分別進住「博望」、「壽亭」新建的眷村，從荒山野嶺開始了篳路藍縷的農墾生活。如今清境農場有台灣「小瑞士」之稱，是熱門的渡假旅遊景點，異域先進們的貢獻實在功不可歿。

興建故事館的主要推手是王理事長，他是緬甸華僑，在異域打過游擊戰，當過情報員，他一直惦記著一起共赴戰場及為國犧牲的同袍們，最期盼的事，就是興建異域故事館，來紀念漸為人們所遺忘的孤軍歷史。

此外，榮民榮眷基金會刻正與金三角文化基金會進行「榮民推廣介紹及文化保存」合作案，計畫拍攝異域孤軍動畫影片及建置文史資料庫。榮民榮眷基金會董事長李文忠，對這項非常有意義的合作案樂觀其成，更希望透過輔導會及榮民榮眷基金會的協助，共同傳達這一段可歌可泣的歷史，讓不同族群瞭解異域孤軍的文化背景。