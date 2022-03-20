現在不只人人能讀大學，要進公立大學也是愈來愈容易！根據統計，今年學測考生有11萬6465人，而公立大學的招生人數是5萬1547人，也就是有44.36％的學測考生可以進入公立大學，比去年39.03％高出5.23個百分點，也是歷年最高。

今年是大學考招新制實施第一年，學測數學A是史上最難，加上落點預測無歷史資料可以參考，造成考生及家長的焦慮，深怕個人申請失利，只能參加分科測驗、甚至明年得重考再拚一次。

「不用這麼悲觀，今年用學測成績升大學沒有想像中困難。」《大學問》網站彙整今年升學資料發現，今年公立大學錄取率將超過4成，且頂大和「中」字輩國立大學招生人數也較去年增加500多人，因此在少子化的效應下，學測考生考上包括軍校警大等公立大學的機會其實比往年高。

《大學問》表示，今年包括台、清、交、成等頂大以及「中」字輩國立大學的招生人數都是增加的，其中台大今年要招3546人，比去年3459人增加多達87人，成大次之，增加86人，中央也增加了68人，總計增加了544人。這些新增名額多半在資通訊相關科系，主要是為了配合國家資通訊產業發展的人才需求而擴大招生。

從學測報考人數來看，今年考生是11萬6465人，比去年的12萬8606人少了1萬2141人，而以學測成績即可申請的大學、科大、軍校、警大等的招生總名額共12萬9991人，錄取率達到111.6％，比去年的100.53％提高約11個百分點。也就是，今年學測考生只要願意，都可以進到大學就讀。

在今年大學招生的12萬9991人中，公立大學占5萬1547人、私立大學占7萬8444人。《大學問》表示，在今年公立學招生名額增加的情況下，學測考生錄取率首度超過4成，來到44.26％，比去年多了5.23個百分點。雖然私立大學招生名額較多，但是今年招生人數減少，反而公立大學招生名額增加，因此學測考生上公立大學的機會更大了。