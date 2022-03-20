25歲的日本女星池田依來沙（池田エライザ），擁有日本、菲律賓、西班牙的精緻混血臉孔，與170cm的高䠷身材，使她自模特兒身分出道後便備受矚目，之後也成功轉戰演藝圈，以豐滿的火辣身材受封為「神之胸」。但近期也出道成為歌手的池田依來沙，卻被網友發現疑似發福身材走樣，她也在社群媒體正式回應了。

才華洋溢的池田依來沙，2011年由模特兒轉戰戲劇圈後，曾在《華麗追隨》、《貞子：咒殺KOL》、《狂賭之淵》以自然的演技獲得演出，並在2019年推出大尺度寫真集，使她人氣迅速飆升。但近幾年池田依來沙努力甩開性感形象，努力朝向歌壇及時尚達人發展，並積極登上音樂節目展現歌藝，不過眼尖的網友卻發現原本纖細的她，近期無論是在電視上還是接受採訪都看起來臉部臃腫，身材也圓了一圈，在網路上掀起討論。

對此，池田依來沙先前曾於個人IG上PO出一張由下往上拍的照片，大方透露自己170cm體重58公斤是標準的身材，也是「健康的證明」，代表她吃得好、睡得好，因此除了戲劇的角色需求，她並不會刻意減肥，即使被人說胖了很多、大腿變粗她也不在意，因為擁有健康的身體才是重要的。

而池田依來沙當時霸氣的回應也受到大批網友的支持，紛紛留言「很美的身材」、「即使有點小腹也沒問題的」、「超正確的價值觀，我支持你」、「怎麼還有人有瘦才是美的愚蠢想法」、「很喜歡妳的想法，妳已經很完美了」。