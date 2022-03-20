張小燕赴靈堂悼老友顧寶明。（陳俊吉攝）

顧寶明女兒顧乃玠一早就抵達靈堂。（陳俊吉攝）

喜劇泰斗顧寶明驟逝 張小燕一早奔靈堂悼摯友

國寶級喜劇泰斗顧寶明19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲。驟逝消息令親友與影迷感到震驚不捨。今天是顧寶明靈堂開放親友弔唁首日，綜藝教母張小燕也在9點37分赴靈堂，她神色哀戚快步進入靈堂。10多分鐘後，顧寶明女兒顧乃玠陪著張小燕搭車離開，張小燕始終不發一語、沒有受訪。

顧寶明遺孀、兒女向來低調，家屬昨特別委託顧寶明生前好友果陀劇團創辦人梁志民出面對外說明，梁志民透露顧寶明離世得很突然，太太、女兒一時難以接受，現在心情已平復許多，正忙籌備顧寶明的身後事。上午近9點，顧寶明女兒顧乃玠牽著一個小男孩現身靈堂，裡外忙著處理後事的她，一度神情哀戚特別出來向媒體點頭致意說「謝謝」。

顧寶明女兒（右）親送張小燕離開靈堂。（陳俊吉攝）

顧寶明5天前剛入院檢查胃出血、十二指腸潰瘍等狀況，不過他近年自律神經失調，身體虛弱、抵抗力不佳，醫生說顧寶明因為心肺衰竭、器官老化導致突然停止呼吸，驟逝令人不捨。