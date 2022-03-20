名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）在2019年的槍擊案，幾乎可以確定是一樁買凶殺人。根據《波士頓環球報》報導歐提茲自行委託的調查結果，當初下令刺殺他的是一位毒梟，綽號「虐待者」的培拉塔（Cesar Peralta），培拉塔也在該年被捕。

2019年6月，歐提茲在家鄉多明尼加的聖多明哥一間夜店遇襲，嫌犯從背後對他開槍，子彈打穿腹部，傷及肝臟、膽囊和腸子。歐提茲手術後撿回一命，他既困惑又憤怒，多明尼加當局還告訴他是凶手只是「認錯人」。歐提茲不相信，批評當地政府貪汙腐敗，另聘請美國前波士頓警察局長戴維斯（Ed Davis）私下調查。

戴維斯指出，歐提茲2016年退役之後經常在聖多明哥露面，受到當地人景仰，這讓培拉塔非常不滿。培拉塔起初也歡迎歐提茲並與他合照，隨著歐提茲在當地住下來，兩人摩擦愈來愈多，特別是歐提茲與培拉塔住在同一棟豪華大樓，當地人稱之為「老爹塔」，讓培拉塔妒火中燒。

身高165公分的培拉塔自認是當地的大人物、至高無上的王者，他眼紅歐提茲的高人氣，某一次培拉塔深夜開轟趴擾人清夢，歐提茲還與他爭吵過。培拉塔不許任何人挑戰他的權威，終於下達刺殺令。然而刺殺失敗之後，培拉塔也因販毒遭追捕，該年8月逃出多明尼加，12月在哥倫比亞被逮，最後引渡至波多黎各。

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