1名女網友在《爆料公社》困惑發文，不能理解為什麼和男方發生完性行為後，告訴對方「你合格了，我們在一起吧」，要確認關係發展成情侶時，卻遭男方拒絕，令原PO懷疑自己是不是被騙，網友們揶揄道：「妳挑菜，對方選大廚」、「古有明訓：騎驢找馬」、「以為自己條件很好，沒想到對方沒當成寶」。

原PO在《爆料公社》匿名發文寫下，自己和喜歡的人上床後，和對方說「你合格了 我們在一起吧」，想要跟對方發展成穩定情侶關係時，對方猶豫了很久後卻只回她：「嗯，先當砲友？」令原PO瞬間覺得自己被打入地獄，發文詢問網友們自己是不是被騙了？

網友們看完文章後紛紛笑說：「玩人者人恆玩之」、「妳挑菜，對方選大廚」、「當你在挑肥揀瘦的時候，對方也如此」、「古有明訓：騎驢找馬」、「男生跟你想的一樣好嗎，只是你還不夠資格」、「妳不合格吧」、「以為自己條件很好，沒想到對方沒當成寶」。

也有網友提醒原PO「要約砲就別暈車啊，而且以他的條件，他也未必想屈就妳啊，妳滿意就想對方跟你一起，搞不好他還覺得自己被騙」、「妳這種問法，除非事前你們是有協商好的，不然沒幾個正常男人會願意更進一步吧」、「去好好反省怎麼就暈船了吧」。