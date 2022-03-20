影星章子怡愛情、事業兩得意，她以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際打開知名度，近年章子怡則把重心轉往家庭，不時分享一家人的天倫照，不過，章子怡近日則罕見辣穿透膚旗袍，保養得宜的章子怡前凸後翹的身材曲線全都露，舉手投足相當俏麗。

章子怡日前登上綜藝節目《王牌對王牌》，她特別換上旗袍、頂著復古手推波髮型，復古打扮讓她呈現出一種溫婉端莊的美，章子怡也發文直呼：「許久未扮上了...懷念」，照片中，章子怡妝容氣質典雅，身穿透膚、亮片旗袍的她，讓發光的白嫩美肌更加明顯，而旗袍的貼身設計，更讓章子怡的S身材曲線全都露，43歲狀態相當不科學。

章子怡辣穿透膚旗袍，極佳狀態相當不科學。（圖／取材自章子怡微博）

章子怡罕見穿透膚旗袍，美照吸引網友大讚：「狀態大好，期待姐姐進組拍戲」、「太漂亮了」、「不得不說子怡姐也太漂亮了吧！」、「姐姐打扮很可以啊」、「姐姐還是那麼漂亮、那麼有氣質」。

其實，章子怡因凍齡身材引發討論已非第一次，她日前在抖音曬衝浪影片時，當時身穿衝浪長袖水母衣的章子怡，經歷多次失敗落海後，終於站在衝浪板上，衝浪成功的章子怡一下子就凸顯出她手長、腳長的優勢，一雙細長筷子腿更是吸睛，而頂著一張精緻瓜子臉的她，狀態極佳，完全看不出是生過2個孩子的媽。