自俄羅斯入侵烏克蘭後，西方企業相繼宣布暫停俄國業務，近期華爾街下修麥當勞和耐吉財測，顯示部分西方企業開始感受到俄烏戰火對財務造成的衝擊。

近期多位華爾街分析師下修麥當勞2022年與2023年財測，摩根士丹利預估麥當勞2022年每股盈餘為9.25美元，2023年為10.62美元，分別較先前預估下修8％與3％。

研究機構Gordon Haskett也將麥當勞2022年每股盈餘預測下修5％，降至9.75美元，2023年每股盈餘下調3％，調降至10.66美元。麥當勞對分析師調降財測一事不予置評。

麥當勞雖關閉俄國847家餐廳，但仍繼續支付租金與6.2萬名俄國員工的薪資，烏國員工的薪水也照發。上述成本估計每個月5,000萬美元，到2022年底前至少4.5億美元。

Gordon Haskett指出，麥當勞在俄烏的餐廳每年營業利益約為3.1億美元。儘管麥當勞稱俄國餐廳只是暫時關閉，但Gordon Haskett分析師認為，關店會持續至2023年。

麥當勞在1990年揮軍俄羅斯，是後蘇維埃時代首批進入俄國市場的企業之一。麥當勞在俄國的曝險也高於全球其他連鎖速食業者，麥當勞84％的俄國餐廳是自家擁有。

此外，瑞士信貸分析師指出，耐吉退出俄國業務估計將打擊整體銷售額的2％，故將耐吉本季歐洲業務營收成長預測由15％下調至7％。

耐吉預計21日公布2022會計年度第三季業績，基於大陸疫情升溫、俄烏戰火延續，以及供應鏈中斷揮之不去，皆威脅耐吉2022年業務，華爾街對該季財報看法悲觀，分析師平均預測營收為105.9億美元，低於先前預期的106.3億美元。