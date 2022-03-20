美國通用汽車公司18日表示，已同意支付21億美元買進軟銀旗下願景基金對自駕車新創公司Cruise的所有持股。另外通用還將對該新創企業額外投資13.5億美元。

這項交易也讓通用對Cruise的持股拉高到80％。至於Cruise的其他股東包括微軟、沃爾瑪與本田汽車公司。

軟銀曾在2018年對Cruise投資9億美元，然而上月它又對該公司再度挹注13.5億美元。不過到目前為止Cruise還未創造出有意義的營收。