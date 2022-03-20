通用汽車斥資21億美元 買進軟銀Cruise持股 10:062022/03/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國通用汽車公司18日表示，已同意支付21億美元買進軟銀旗下願景基金對自駕車新創公司Cruise的所有持股。另外通用還將對該新創企業額外投資13.5億美元。 這項交易也讓通用對Cruise的持股拉高到80％。至於Cruise的其他股東包括微軟、沃爾瑪與本田汽車公司。 軟銀曾在2018年對Cruise投資9億美元，然而上月它又對該公司再度挹注13.5億美元。不過到目前為止Cruise還未創造出有意義的營收。 專注核心農業 拜耳26億美元出售環境科學業務 俄國企業欠國際銀行業逾1,200億美元 #Cruise #億美 #軟銀 #通用汽車 #買進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本田汽車將斥資逾10億美元升級安大略廠房 08:382022/03/17 財經 俄烏衝突＋疫情惡化 外資3月淨賣出陸股 21:522022/03/18 財經 逸達前列腺癌新劑型新藥 大陸註冊臨床試驗申請獲准 20:262022/03/15 財經 看好市場 萬海再砸30億買新船 04:102022/03/11 產業特刊 祥碩營運爆發強 外資喊買 04:102022/03/11 證券．權證 亞馬遜股票1拆20 回購100億美元股票 21:032022/03/10 財經 軍援烏克蘭 美總統拜登授權再撥2億美元 06:382022/03/13 國際 英特爾歐洲大投資 狠砸890億美元 04:102022/03/17 全球財經 GoTo計畫4月上市 估值高達290億美元 20:152022/03/15 財經 貝萊德在俄曝險 損失高達170億美元 10:422022/03/14 財經 市場屏息以待美國升息 國際資金連兩周調節債券基金 18:022022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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