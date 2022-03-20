新北警動員615名警民力，確保賽事順利進行。（警方提供）

新北警動員615名警民力，確保賽事順利進行。（警方提供）

2022新北市萬金石馬拉松今（20日）晨6時30分鳴槍起跑，新北市警察局為使賽事順利進行，動員含霹靂小組共615名警民力，並出動空拍機、警犬隊協助監控，確保選手安全參賽。

新北市警局今動員警力358名、民力257名共615名警民力，針對會場及周邊進行交管維安，除出動保安大隊霹靂小組執行反恐等級維安，也派遣警犬隊現場防爆及偵蒐，更出動無人機隊進行空域維安監控，讓所有選手都能在最安全的環境下參賽。

新北市警局長黃宗仁表示，新北市萬金石馬拉松目前是銀標國際賽事，市長侯友宜希望未來能讓這項賽事，往白金標賽事邁進，新北警也在每次勤務後，檢討不足之處，提升維安規劃，力求最高標準，不讓任何意外發生。

警方表示，今日凌晨新北警同仁已先到現場執行場地安檢，各路口交管員警事先就位，確保交通管制萬全，避免有車輛闖入，在賽事起、終點區域均有巡邏偵檢小組攜帶金屬探測器，加強會場周邊安全巡邏，並在沿線周邊架設即時影音傳輸系統，及時掌握活動現場及路口交通狀況。