異域故事館介紹情報局的光武部隊。退輔會提供

前軍情局少將陳虎門因江南案而知名，並曾入獄。現年82歲的陳虎門，年輕曾去滇緬打了3年游擊，吃盡苦頭。但林彪死亡事件的絕密情報，是滇緬光武部隊拿到的。

陳虎門是情報局第2批派去滇緬的，一共有30人，代號叫「定南二號」。當時只是中尉，當時不知去幾年，也不知去哪，更不知道什麼時候回來，前一批5個人，有3個人死在那。

至於如何去滇緬，他記得很清楚，民國57年元月4日，先到北投，把身上所有和台灣有關的東西都拿走，發一套內衣褲，再到松山機場，坐C-47運輸機，機身沒有任何標誌，而且怕油不夠，還把前面座位拆掉一半，加了副油箱。等於是坐在油桶上。

飛到泰國上空，塔台指示降落廊曼機場，此時，飛機做個降落的假動作，隨即轉個彎，飛到寮國永珍北汕機場，早已有人拿著火把 在下面接應，然後機上幾十個人就像下水餃一樣「噗通、噗通」跳下機，飛機不落地就飛回泰國降落。

隨後走了38天，所有交通工具都用上了，有火車、船、騾子等，走到沒路，用開山刀砍路，最終到了基地。只有8個字形容，「面目 全非、體無完膚」。

在叢林間打游擊戰，每人背袋米，常換不到糧食，有時喝的稀飯都可以數得出米粒，吃芭蕉心；那裡的雞很小，巴掌大，有一天，下一顆蛋，大家提議煎個荷包蛋，再切成8份，一人吃一小口。有些人更是有什麼吃什麼，連豹子肉也吃。每天晚上睡覺槍不離身。

至於情報局派人在滇緬的意義何在？陳虎門說，金三角是原始森林裡面，不毛之地，但也是我們對大陸最重要的陸地突擊基地，是除了台灣本島外，最大的據點。左腳在大陸、右腳在緬甸。最早取名叫「符堅部隊」，但符堅在淝水之戰戰敗，不吉利，所以改名為「光武部隊」，最盛時，有4個工作大隊，情報局陸續派了2、300人到那，除了蒐集情報，並吸收當地原住民，訓練打游擊，也犧牲了很多人。

陳虎門說，很多重要機密文件，也是從滇緬管道取得，最有名的一個絕對機密文件，就是所謂的四號文件，即林彪事件，是我們從滇緬拿的。美國中情局還不相信，把機密文件的紙張剪一角，送到美國本土化驗，確定是大陸公家機關的用紙，才真的相信林彪死了這則情報。