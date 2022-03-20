強尼戴普(Johnny Depp)與小23歲女星安珀赫德(Amber Heard)於2015年結婚，不料隔年就鬧出家暴婚變，兩人不僅對簿公堂更在媒體上互相重傷，分手分得難看，如今兩人的誹謗官司開啟全新交戰時刻，據歐美媒體報導，如果法官沒讓此案走簡易判決的方式，則下個月會進入開庭審理，雙方也準備好了，證人名單可謂星光熠熠，連「水行俠」傑森摩莫亞、世界首富伊隆馬斯克都被扯進來。

強尼戴普與前妻安珀赫德因家暴鬧婚變，離婚離得驚動全球，在圈內形象也大損，但相較於安珀赫德仍繼續擔任《水行俠》女主角「梅拉公主」，強尼戴普運氣差多了，不僅被代表作《神鬼奇航》、《怪獸與牠們的產地》炒魷魚換角，甚至被整個好萊塢抵制，聲名狼藉猶如過街老鼠，只有法國影壇願意接納他。

而強尼戴普與前妻的爭鬥還沒完，這場誹謗官司涉及高額賠償金，強叔提告時要求5千萬美金，而經過安珀赫德的反控告，此案的賠償價碼已升級到破億，雙方也列出重量級物證與人證，強尼戴普方面主張，安珀在與他有婚姻關係期間，曾與男星詹姆斯法蘭柯、首富伊隆馬斯克搞不倫戀，因此逼迫他們出庭說明。

除此之外，漫威英雄「幻視」的飾演者保羅貝特尼，因跟強叔私下有交情，兩人曾傳簡訊聊過安珀的事情，因此也被列為證人，而與安珀合作《水行俠》的傑森摩莫亞及該片導演溫子仁，則因女方曾傳簡訊跟他們談論婚姻問題，因此簡訊內容成了證物，甚至推出《水行俠》的華納兄弟，以及推出《神鬼奇航》電影的迪士尼，其相關人員與兩造之間的郵件、聯繫對話，都成了證物。

雖然好萊塢眾多明星婚變而撕破臉，但像強尼戴普跟安珀赫德這樣搞到不斷法庭相見，還扯一堆名人進來的案例，其實不多見，媒體因此譏諷，到時候開庭可能得在法庭外鋪個星光大道，據悉，此案部分證人可能不會親自出庭，而是以視訊連線方式提供證詞。