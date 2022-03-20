近日在巴西的伊塔拉雷海灘，海灘清潔工安東尼奧工作時意外看見一條有兩個頭、外形像愛心狀的怪魚被沖上岸，他吃驚的說「淨灘25年來第一次看到」，連忙拍了多張照片PO上網，對此海洋生物學家科明表示，雙頭魚相當罕見，能存活下來不容易。

綜合外媒報導，聖保羅的伊塔拉雷海灘上，一名負責打掃海灘25年的清潔工安東尼奧，淨灘時偶然發現一隻奇怪的魚被沖上岸，仔細一看這條魚有兩顆頭，卻共用同一個身體，整體外型呈現愛心的形狀，讓他相當驚訝說「這條魚引起了我的注意，牠非常不同，因為它有兩個頭，所以我拍了很多照片」。

海洋生物學家科明看到照片表示，其實人類也是如此，雙胞胎可以連體出生，魚也可能出現這種情況，在聖埃斯皮里圖水族館已經有記錄，不過這一對連體魚能存活下來，是相當罕見的事。

科明補充說明「想像一下，每五對中，只有一對能存活下來。所以，僅僅存活下來是非常罕見的，牠們依然可以進食和游泳，但比正常壽命短很多」，科明還說，人類也是一樣，連體嬰即使都各有一個器官、沒有器官重複，現今的醫療技術卻還是沒辦法將他們分開。