美國39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway），近期為了宣傳全新作品《新創玩家》（WeCrashed），與搭檔男星傑瑞德雷托（Jared Leto）一同現身多場宣傳活動，而不久前兩人便在首映會上再次合體，安海瑟薇以一襲水藍色的「半裸鏤空禮服」性感亮相，瞬間成為全場矚目的焦點。

安海瑟薇與傑瑞德雷托日前出席於美國洛杉磯所舉行的電影首映發布會，而當時只見安海瑟薇穿著由設計師品牌DAVID KOMA所設計的水藍色禮服，以S型挖空從左肩一路至右部腰間的性感設計，與側面高衩至腿根的火辣剪裁，使安海瑟薇內搭的黑Bra與凹凸有致的身材曲線一覽無遺，水藍色的禮服更將她的皮膚襯托的更加白皙，讓她一出場瞬間成為鎂光燈的焦點。網友看到照片後也紛紛大讚「美麗的小安又回來了」、「這套真好看」、「我的女神真是穿什麼都美」、「小安的狀態真是好到不行」、「女神又美出新高度了」、「這次造型實在太完美了」。

而由安海瑟薇與傑瑞德雷托主演的電影《新創玩家》，即將於Apple TV＋正式上映，故事內容取材自Podcast節目《WeCrashed：The Rise and Fall of WeWork》的真實故事，講述一間新創公司WeWork，靠著創辦人亞當與其妻子芮貝卡的能言善道，在10年內於全球各地募集資金拓點，創造出市值超過470億美元（約1.29兆台幣）的價值，卻在一年內化為泡影，WeWork也宣告破產，劇情相當緊湊、快速，也讓電影未演先轟動。