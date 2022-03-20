北市文山區「再興社區」某大樓5樓陽台昨發生外牆嚴重坍塌，大量磁磚碎片掉落，警方已緊急疏散大樓內70人。對此，國民黨台北市議員李柏毅表示，請北市府不要再鴕鳥心態，要正視「高齡社區」的問題，否則等到真有人命傷亡出現的時候就來不及了。

李柏毅昨（19日）在臉書發文表示，文山區興家里的再興社區，是他常去服務的地方，因為屬於「高齡社區」，所以從他父親開始，就不斷地在與市政府溝通討論，希望突破「山限住二」的限制，能早日完成都市更新的目標。

李直言，過去柯市府老說，因為法規的限制，「山限住二」難以解套，所以遲遲無法都更，但現在意外發生了，頂樓陽台垮下來壓爛汽車的慘況，柯文哲市長您看到了嗎？如果今天有人因此傷亡，這個責任誰能扛？

李柏毅要求柯市府，不要再鴕鳥心態了，積極面對問題，然後解決問題。法令是死的，但人命是活的，千萬不要有「不見棺材不掉淚」的心態，等到真有人命傷亡出現的時候就來不及了。