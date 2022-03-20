LeBron gets a standing ovation after becoming the No. 2 all-time scorer in NBA history 🙏 pic.twitter.com/VjmSgPZ4ab — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2022

「小皇帝」詹姆斯20日雖拿38分、10籃板及6助攻，更超越「郵差」卡爾馬龍成為歷史得分榜第2，沒想到巫師仍靠「波神」波爾金吉斯末節獨拿16分貢獻，最後以127比119逆轉擊敗來犯的湖人，也終止6連敗，湖人吞下本季第41敗(30勝)，續居西區第9，卻跟西區第10鵜鶘僅剩半場勝差。

此役再拿20分就可超越卡爾馬龍成為歷史總得分榜第2的詹姆斯，首節雖然僅拿6分，卻在次節狂趕進度，一個人包辦湖人前13分追平馬龍，包含連3顆三分球，更在上半場還剩5分20秒，靠著強行切入上籃超越馬龍成為史上第2。

比賽也因此暫停，華盛頓球迷替詹姆斯起立歡呼，他也高舉右手跟球迷致意，不過巫師也靠三分火力逐漸追上，打完上半場，湖人取得67比58領先，詹皇半場拿下23分、7籃板及4助攻，不僅達成生涯里程碑，也有可能挑戰大三元數據。

可是巫師下半場開始追分，更在比賽還剩7分23秒，靠著波爾金吉斯的三分打超前，阿維迪亞更在最後1分02秒投進三分球，幫助巫師122比116領先，蒙克馬上投進三分球，沒想到波爾金吉斯也投進三分球，差距仍然維持在6分。

詹姆斯隨即想靠三分球追分，可惜沒法投進，波普最後29.5秒兩罰俱中，領先差距來到8分，湖人幾乎宣告大勢已去，巫師逆轉關鍵功臣當然是波爾金吉斯，他在末節包辦16分，完全甩脫前3節的低迷手感，也幫地主巫師成功止敗。

此役巫師刻意讓庫茲馬輪休，沒讓他上場面對前東家，波爾金吉斯攻下全隊最高27分，波普18分、10籃板，阿維迪亞與加福德各有17分，薩托蘭斯基16分；湖人除了詹姆斯，韋斯布魯克也拿22分、10籃板及8助攻，蒙克17分，安森尼13分。