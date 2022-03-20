台灣自行車協會今20日舉辦第12屆雙主場西濱自行車比賽，32歲菲律賓籍參賽男子清晨4時許，騎腳踏車從林口西濱公路前往八里會場途中，遭銀色轎車追撞後宣告不治，肇事駕駛事後棄車逃逸，警方追緝5個小時後傳喚肇事的31歲簡姓男子到案，經酒測，簡男酒測值超標超過0.25mg／L，詳細事發情形仍待釐清。

據了解，台灣自行車協會今舉辦第12屆雙主場西濱自行車比賽，許多國外選手慕名來參賽，賽事分別在台北與苗栗同時進行，分別有100K及200K的賽事，菲籍男子與另3名男子相約比賽，預計從八里出發到苗栗折返，沒想到卻在前往集結地點時，不幸遭撞身亡。

菲籍男子今清晨4時許，騎乘腳踏車行經道路寬度只有一線道、沒有路燈的林口區新濱公路往八里方向時，遭銀色小客車追撞，菲籍男子遭撞到一旁草叢中，事發現場一片狼藉，沿路有轎車掉落的零件及保險桿車禍，撞擊點到轎車停下位置，相隔大約250公尺。

附近住戶表示，突然在家裡聽到很大的撞擊聲，發現是車禍後就立即打電話報警，由於西濱公路此路段沒有路燈，住戶擔心二度車禍，還從家中拿手電筒出來幫忙照明警示，在救護車到場時幫忙協助。

林口警分局表示，現場相當昏暗一度找尋不到遭撞擊的男子，該男子送醫時就已無呼吸脈搏，全身多處骨折，到院後仍宣告傷重不治。在撞擊點後約250公尺遠，該肇事轎車閃著警示燈停在現場，但駕駛逃逸無蹤，警方經5個小時後拘提到31歲簡姓男子，經酒測，簡男酒測值超標超過0.25mg／L，詳細事發情形仍待警方進一步釐清。

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