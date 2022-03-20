俄國防部公開影片 稱以「匕首（Kinzhal）」高超音速飛彈擊中烏克蘭首都基輔西南方的地下飛彈庫

俄羅斯國防部周六發布了影片，宣稱1枚「匕首（Kinzhal）」高超音速空射彈道飛彈擊中烏克蘭首都基輔西南方約300英里（近483公里）的飛彈庫。

軍事專家羅格威（Tyler Rogoway）和佩恩（Stetson Payne）19日在《動力》（The Drive）網發表的文章中指出，如果這次打擊是真的，那會是就目前所知，「匕首」首度投入實戰，也是俄軍再度攻擊靠近多個北約成員國邊界的烏西設施。

然而，分析指出，俄羅斯的說法中有些前後矛盾，而顯示俄軍在衝突中動用「匕首」的跡象也有限。

俄羅斯國防部公布的影片說，「匕首」打擊的目標是伊萬諾-弗蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk Oblast）的傑利亞京（Delyatyn）地下飛彈儲藏庫。

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022

而迅速查閱地圖，可以看到傑利亞京基地在喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）的北方，接近烏克蘭和羅馬尼亞及匈牙利的邊界，它遠離平民區，並在山內設有地下碉堡，符合飛彈或彈藥存放設施的一切要求。

然而，俄方的錄影顯示，飛彈攻擊的目標比較像是大型地上倉庫或穀倉，也缺乏火箭燃料和爆裂物爆炸時會出現的二次爆炸。不過，分析強調，「匕首」仍有可能擊中基地，但起碼這錄影是可疑的。此外，分析說，要是俄軍動用「匕首」打擊這目標，也進一步證實，烏克蘭防空如何有效遏制了對方攻勢。