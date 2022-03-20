國巨(2327)董事會決議第5次辦理現金減資，退還股東每股現金2元，未料現金減資題材成為股價毒藥，3月18日外資及投信同步賣超，致使國巨股價以423.5元作收，跌幅達4.94%。

繼2013、2014、2016、2017年後，國巨集團再度啟動現金減資，此次減資幅度為20%，減資金額約為10.8億元，消除股數約1.08億股，每股將退還股東現金2元，減資後實收資本額將降至約43.2億元。

相較於前4次現金減資股本大瘦身、2017年到2018年又逢被動元件產業30年難得一見榮景，讓國巨股價於2018年7月風光登上1310元高峰，此次現金減資適逢全球景氣飽受新冠肺炎疫情延燒、高通膨、升息及產業調整，加上市場對現金減資多持保留態度，認為公司辦理現金減資，可能意謂產業未來不具有成長性，沒有資本支出需求，因而引發外資及投信賣壓，導致3月18日國巨股價踢到鐵板重挫收低。

國巨2021年合併營收1065.39億元，年增57.4%，合併毛利率為40.4%，年增2.8個百分點，營業淨利為290.74億元，營業淨利率為 27.3%，年增3.3個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元。

國巨因合併奇力新，今年前2月合併營收為195.03億元，年增29.87%。