今日(3/20)正式進入春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分跟秋分是一年中影響國際局勢的兩個關鍵節氣，牽一髮而動全身，邱彥龍老師以易經卦象跟天象分析指出，今年上半年全球運勢艱辛，國際金融起伏大，富人難關較多，自私自利的國家或個人將被淘汰，窮人則有翻身機會。

邱彥龍老師以源自周易的《焦氏易林》一書推斷今年國際間三月到九月的運勢，落在《屯之大壯》，卦象曰：『冬採薇蘭，地凍堅坼。利走室北，暮無所得』，意指今年上半年艱辛萬分。

邱彥龍老師進一步解釋，屯卦是水與木的結合，水代表疫情、疾病、災難、錢財、物流、金融等，木則是指人。屯卦就是指疫情、災難、金融問題將人困住導致動彈不得，凡是過於急躁的建設、創業、投資等，最後都會虧損或者中斷，結果一場空。

邱彥龍老師說，上半年運勢尤其不利於北方國家或地區，像是俄羅斯、烏克蘭、韓國、日本等，而南方的台灣、大陸跟海南島則相對較為平穩。疫情方面，由於每個國家跟地區看待新冠疫情的方式跟政策不同，卦象顯示目前還在發燒的疫情5月才能有效控制，7月才能如上一年一樣穩定下來。

值得注意的是，春分到9月23號天文相關財星全被刑剋，意味金融顛倒，財富將重新洗牌，富人虧損嚴重戰戰兢兢，窮人改變思維，反倒有機會鹹魚翻身，邱彥龍老師說，要注意國際金融在上半年起伏較大，4月14到4月16日以及5月30到6月1日，小心突發事件影響全球經濟。

除此之外，邱彥龍老師還提醒，上半年火星、金星合相在水瓶座發威，國際間三月到九月底，各國元首要努力穩住國家經濟，疫情雖然還是傳染快速，但許多國家與地區也會在今年陸續開放疫情政策，此外，受天象影響，年輕世代開始想要發揮影響力，但年長者也會試圖壓制，導致衝突倍增。

三月到九月貨幣跟股市起伏也大，投資要謹慎控制風險，娛樂、運動、影劇業也將備受此天象影響，感情世界紛亂，三角、多角關係糾纏不清，性變態、性侵、性暴力等事眾多，並且也容易讓錢財爭吵或小孩撫養權的問題曝光，閃離、閃婚越來越多；此外，電車、汽車、電池、電廠機械、鐵路出軌、火災、意外、跳電、爆炸、地震等問題頻傳，邱彥龍老師提醒，這段時間要特別注意化學爆炸引起的火災或化學攻擊。

好消息是，三月到九月全球詐騙集團會受到強烈打擊，暫時無法繼續作怪；石油、石化產品、運輸、船務等會大幅漲價；跨國進出口商業、塑膠、律師、宗教、玄學、保險、銀行、金融、印染、纖維、橡膠、網路事業、建築、地產、科技業等都將會是表現優異的行業，值得看好。