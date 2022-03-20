台中市烏日戶政事務所舉辦「大手牽小手，營皂幸虎家庭活動」，邀請祖孫三代共享體驗，有趣的「手作精油皂」及「手栽虎尾蘭」課程，民政局副局長周瑺玫指出，社會結構變遷，也間接影響家庭互動模式，台中市各戶所藉由趣味性及知識性活動，增進家庭和樂、促進世代共同參與，提升親子良好互動品質。

周瑺玫說，市長盧秀燕積極打造幸福宜居台中，同時投入更多的預算鼓勵市民婚育，包括推出多場次主題式單身聯誼活動，提供適婚男女交友管道；舉辦市民聯合婚禮活動，並贈送實用又超值好禮祝賀新人。

今年生育津貼更加碼，由每胎1萬元提高至2萬元；同時減輕父母育兒壓力，全市公托預計今年底將達到10倍增，規劃布點至50間；而公托費用也由每月1萬元調降至7000元，扣除托育補助4000元，家長每月只需付3000元，全台公托費用最低，打造年輕人願生能養友善環境。

烏日戶政事務所主任羅敏華表示，戶政業務與民眾息息相關，從出生到死亡，凡與身分、遷徙有關的登記事項，都需前往戶政事務所辦理，為讓民眾更了解戶政業務，並落實推廣人口政策，烏日戶所積極發揮創意舉辦各種宣導活動，藉由趣味性及知識性的方式，增加與民眾之間的互動，大幅提升宣導效益。