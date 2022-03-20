行政院長蘇貞昌今（20）日南下高雄視察捷運黃線規畫，並宣布核定規畫報告，視察前和高雄市長陳其邁及民代官員合影。（石秀華攝）

行政院長蘇貞昌今（20）日南下高雄視察捷運黃線規畫，並當場宣布核定總經費1442.37億元的綜合規畫報告，由中央負擔833.82億元，高市府負擔608.55億元；蘇貞昌致詞時推崇市長陳其邁先到中央埋伏，又在他旁邊一直「緊緊緊」，因此他才核定報告，這也是陳其邁上任以來中央核定的第2條捷運路線。

高雄市長陳其邁致詞時表示，捷運黃線在行政院長蘇貞昌之下，今天正式宣布高雄捷運黃線綜合規畫報告，市府接下來會積極辦理後續設計及施工作業，朝今年年底動工目標邁進。

高雄捷運局指出，捷運黃線為高雄都會區大眾捷運系統整體路網評估最優先興建路線，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀路網，路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，這6區的人口數共約116萬人，占高雄市總人口約41.8％，沿線500公尺範圍的活動人口達48.3萬人。

此外，捷運黃線路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學，及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等7所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。

蘇貞昌核定捷運黃線規畫報告，稱讚曾在政院擔任他左右手的陳其邁，強調高雄要快，不是只有要錢、計畫快，而是要作業併行，對事情了解，對高雄的使命，蘇貞昌說，高雄市民對陳其邁的信任，陳其邁果然也不負重望，連台積電都來，方方面面跟著陳其邁，有好人才才有好將來。