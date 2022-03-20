眾所期待的《華燈初上》第三季終於在日前（18日）上線，許多劇迷都開始追劇，網上也有不少對劇情和兇手的討論，就有網友好奇：「最頂的台劇是哪一部」，發文一出立刻引發討論，其中，《流星花園》、《惡作劇之吻》、《白色巨塔》等戲都被網點名，多數網友則狂推2009年的電視劇《痞子英雄》。

有網友在PTT以「最頂的台劇是哪一部？」為題發文，原PO表示他不懂台劇，「不要說《華燈初上》，連傳說中完結篇造成萬人空巷、收視率差點破十的《犀利人妻》都沒看過，台劇最頂的是哪一部？《武則天》嗎？還是《包青天》？」

發文一出立刻引發討論，其中，《流星花園》、《惡作劇之吻》、《白色巨塔》等戲都被網點名，網友也紛紛留言：「俗女養成記、火神的眼淚、我們與惡的距離」、「沒人推花甲是怎樣啦」、「以國際市場來說應該是流星花園吧」、「命中注定我愛你 吧 我記得這部是台劇收視率最高的」。

呼聲最高的是2009年的電視劇《痞子英雄》。（圖／得利影視）

不過，呼聲最高的是2009年的電視劇《痞子英雄》，網友直呼：「平心而論是痞子英雄」、「痞英，算是台劇大突破又有內容」、「痞子英雄，依然寶座穩穩的」、「痞子英雄，沒有之一」、「痞子英雄，以當時來說題材還算不錯」。