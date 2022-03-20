行政院送立法院審議的《菸害防制法》修正案，提高禁菸年齡到20歲，並增列大專校園全面禁菸。大學校長表示支持，因為二手菸很讓人討厭，因此應該校園全面禁菸；但學生則表示，限制愈來愈多，如果沒有配套，他們只能到校園圍牆外或馬路旁抽菸，這樣有比較好嗎？

根據現行《菸害防制法》，18歲以下禁止吸菸，另高級中等學校以下學校全校及大專校院的室內場所禁菸。而這次行政院送往立法院審議的《菸害防制法》修正案，將禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，大專校院的校園也要全面禁菸。

為降低大學生吸菸比例，教育部已將電子煙及加熱式菸品納入校園菸害防制工作，110年已有9成以上學校將電子煙納入校內規範進行管理，如發現學生攜帶或使用電子煙，除將電子煙送交衛生單位追求來源外，並提供學生戒菸資源，且依電子煙所含成分辦理輔導轉介工作。

對於《菸害防制法》修正草案，規畫提高禁煙年齡至20歲、增列大專校院為全面進菸範圍等，教育部表示，待法案審議通過後，將配合修正相關計畫，並請大專校院加強無菸健康環境維護工作。

台灣青年民主協會理事長、交大碩士生張育萌表示，因為抽菸限制愈來愈多，大學生有菸癮的已經少很多，不過有些人為了交際，譬如在聚會時或是在路邊時，還是會抽上幾根菸。

張育萌指出，大學校園通常很大，如果學生在校內不能抽菸，他們可能要走到校外抽，但現在有些縣市人行道或便利商店前的騎樓也禁菸，最後會逼得他們只能在馬路旁抽，這樣有比較好嗎？這項修法涉及許多學生的權益，政府應該和學生溝通，並提出相關配套方案。

「大學校園全面禁菸，太好了。」暨南國際大學校長武東星表示，現在大學每年都有安排菸害防制講習課程，但效果不是很好，原來抽菸的師生還是繼續抽，並未戒掉。過去在校園內，會看到有人聚集在一起抽菸，不抽菸的人經過還是會聞到菸味，這是非常令人討厭的一件事。

武東星表示，他非常支持大學校園全面禁菸，如果要設吸菸區，也不能只是在空曠地方，而是要封閉式，且有廢氣處理設備，並讓別人看不到這群人在吸菸，這樣就可以兼顧不同族群師生的權益。

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