正文(4906)去年受到營組件漲價衝擊營運，今年隨著缺料舒緩，全球數位轉型步伐加速下，將帶動終端網通設備換機潮，且正文還有小金雞正基以及轉投資北極星藥業上市櫃題材加持，上周五股價帶量拉出一根紅K棒，站回季線。

不敵零組件成本大漲，正文2021年度合併營收為229.12億元、年成長14.96%；稅後淨利為6.81億元、年減少50.2%，每股盈餘為1.89元。全年毛利率為8.99%、年減少2.41個百分點。

以正文第一季來說，雖然受惠於頻寬升級趨勢未變，加上美中科技戰後有利台灣網通廠提升市佔率，美國新基建計畫中有650億美元用於寬頻網路應用，對未來PON、5G FWA出貨動能有提升作用，但短期間受限於WiFi、4G晶片供應不足，出貨動能受到壓抑，預計缺貨在3月將逐漸緩解，屆時半導體零組件進廠將提升工廠稼動率。

展望2022年，疫情加速全球數位轉型的步伐，高速網路應用帶動終端用戶提升網路頻寬，帶動終端網通設備換機潮，PON ONU出貨上升帶動營收成長。正文隨著零組件缺料問題逐漸緩解，後續零組件上揚的成本也可陸續轉嫁給客戶，期毛利率表現可逐漸轉佳。

正文也極力培養小金雞，旗下無線模組品牌公司正基將於今年上市櫃，不僅如此，轉投資的北極星藥業也預期今年掛牌，業外投資題材豐富。

正文上週在高配息題材下，上週五帶量拉出一根紅K棒，單日成交量暴增逾3.8倍，目前站穩5日線、季線位置。

正文董事會也決議每股擬配發現金股利1.5元，配發率7.9%。