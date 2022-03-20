六角(2732) 18日在買盤敲進下放量飆升，終場大漲7.76％、收於118元，創去年7月初以來8個月高點，領漲觀光類股，本周上漲9.8％。若以去年底86元起漲點起算，近3個月漲幅已達37.2％。三大法人近日偏多操作，18日買超245張，合計本周買超463張。

六角2021年合併營收創41.8億元次高，年增0.23％，雖然營業利益1.93億元、年減19.22％，為近6年低點，但歸屬母公司稅後淨利1.35億元、年增8.03％，重返成長軌道。受股本膨脹影響，每股盈餘（EPS）3.08元、持平前年表現。董事會決議擬配息2.3元。

六角2022年2月自結合併營收3.06億元，雖月減7.97％、降至近9月低點，仍年增4.36％，為僅次於2019年的同期次高。累計前2月合併營收6.39億元、年減9.74％，仍創同期第三高。

六角表示，「Chatime日出茶太」全球門市首季在疫情下仍有望淨增40家，維持全球布局領先地位，今年將延續去年下半年重啟的展店動能，聚焦澳洲、歐美及東南亞市場持續展店，營運重返成長軌道趨勢明確，全年目標總店數達1500家。

杭州瑞里部分，面對中國大陸手搖茶產業秩序重整，公司已於春節前完成營業調整，盼透過優化管理降低營業費用，以利提升營運表現。經營餐食品牌的王座去年第四季已成功轉虧轉盈，在體質調整良好情況下，預期今年可望延續獲利。

整體而言，隨著全球因疫情停滯的經濟活動逐步復甦，六角預期今年起營運將受惠展店效益挹注，帶動加盟權利金、原物料銷售營收同步成長，配合規模經濟效益放大與嚴控營業費用政策下，看好今年營運有機會重返疫情前表現。