「2022新北市萬金石馬拉松」今在萬里翡翠灣開跑，今年馬拉松男子組由來自肯亞的KIMUTAI Felix以2小時18分24秒拿下冠軍，馬拉松女子組冠軍為衣索比亞的GEDEFA Motu Megersa，以2小時49分17秒拿下冠軍。國內男子周庭印以成績2小時31分41秒拿下冠軍，總排名第5；國內女子李佳玫以2小時57分55秒拿下冠軍，總排名第2；挑戰馬10公里男子組冠軍為李立軍、女子組冠軍賴庭萱。

2021年因疫情而取消的加油團，今天再度出現為選手吶喊，沿線16個由萬里、金山、石門及企業團體組成的特色加油團，萬里區加油團林先生，是在地加油團的老班底，睽違2年再度重回萬金石馬拉松賽道上，透過擔任加油團參與國際性馬拉松盛事，尤其看著奮力奔跑的跑者，能在賽道上為他們加油，成為他們繼續前進的動力，是個極為難忘的回憶，期盼國內疫情平緩後，接下來的馬拉松賽事都能像萬金石馬拉松一樣，除了提供跑者好品質的賽事外，也讓我們能持續成為跑者最強後盾。

體育處補充，本次完賽成績證明以電子方式提供，完賽選手可於賽後自行到官網查詢並下載列印留作紀念，賽事成績可至「https：／／bao-ming.com／wjs／」查詢。