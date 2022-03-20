台南台鋼獵鷹職業籃球隊20日正式官宣補進洋將雷神（Lester Prosper），於多明尼加出生，為印尼歸化球員，現年33歲的雷神，2021年代表印尼參與亞洲盃平均數據22分、11籃板，平均上場時間也有35分鐘左右，身高209公分、體重106公斤，可望為台鋼獵鷹帶來禁區優勢。

充滿激情靈魂的雷神，曾待過12個國家參與比賽，高中與大學皆在美國紐約參與校隊。目前已經解封出關來的雷神非常期待自己的首戰。「我覺得台灣人都好熱情，而且以我的經驗來說這個國家的天氣也是非常的棒。」

對於參與台灣運彩T1聯盟，雷神表示，「這個聯盟的各球隊中不管是本土還是外援都很有競爭力，在一節12分鐘比賽的環境下，我必須要有高度的專注力才能幫助球隊。」

獵鷹總經理錢韋成表示，「雷神的能力基本上也蠻全面的，不管在禁區還是防守上面應該都有很大的幫助，雖然他主打四、五號位的位置，但也有外線的投射能力。相信也能分擔一些阿提諾在禁區的壓力。」由於目前雷神還處於自主管理期間，預計25日可以首次登錄比賽。