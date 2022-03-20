最受觀眾喜愛的韓國綜藝《Running Man》每周日晚6點在中天綜合台36頻道播出，今(20日)播出「Street Woman Fighter特輯」。《Street Woman Fighter街頭女戰士》堪稱是去年最熱門的韓國節目，播出後引起熱烈討論，《Running Man》也邀來其中4名隊長Honey J、MONIKA、AiKi和LEEJUNG，與成員分組競賽，除鬥智外也展現超強舞蹈實力。

節目中，四位隊長以精湛舞技鎮壓全場，就連劉在錫也忍不住大讚：「看完都被迷住了！一句話來說就是大韓民國的舞王！不僅僅韓國還是世界級的！」現場熱鬧的氣氛也感染了成員，紛紛隨著音樂擺動身軀，其中金鐘國在LEEJUNG的帶領下，展現久違的舞蹈實力，搬出90年代復古舞步，動作整齊劃一讓氣氛嗨到爆，但金鍾國的舞技卻遭他隊隊長MONIKA揶揄：「看起來像故障了！」

平時也有舞蹈底子的全昭旻見狀便立刻上前，以特殊的舞蹈風格取勝，和隊友宋智孝及AiKi躺下打滾，展現最新舞步「傳送帶」，最後更加碼融入「濕身秀」，大膽舉動讓全場看傻，並紛紛對這懵瘋姊妹的瘋狂演出給予讚許！《Running Man》每周日晚6點在中天綜合台播出。