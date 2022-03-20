遠東新(1402)2月營收194億元，年增12%，累計前2月營收為399億元，年增9%，前2月營收創歷史同期新高。遠東新今年將發放1.5元現金股利。籌碼面：外資連3日買超，主力連9日買超，千張大戶高持股87%；技術面：股價突破周、月、季線，周K連3周收日紅，月K連2月收紅，短線呈多頭排列；基本面：月營收年增連15個月正成長。

遠東新為國際標竿級的聚酯一貫廠(含原生&再生酯粒)，也是全球唯一從上游原料整合至下游終端產品應用之聚酯供應商，提供客戶一條龍整合生產服務。在多國政府規定將要求未來包裝材料內，使用一定比率以上的回收再生料；以及各類型廠商設定不同目標的回收再生料使用比率；在綠色承諾下，使市場對回收再生環保料需求增加。而遠東新在Recycled Filament環保回收聚酯長纖產能全球排名第一；Recycled Ocean Polyester 海洋回收聚酯產能也是全球第一；Recycled PET再生酯粒也是全球第一。

遠東新自1988年開始在台灣建廠，深耕R-PET逾30年，目前從台灣出發，擴展全球其他各國的生產基地。包括:美國、日本、中國，未來將再新增的生產基地有菲律賓、越南和馬來西亞。

據統計，2012年遠東新綠色產品年產能僅有2萬噸／年，而至2020年的綠色產品年產能48.2萬噸／年，預計到2030年的年產能為150萬噸／年。遠東新每年減廢貢獻210億支PET瓶/年，足夠繞地球120.5圈；以R-PET為原料製成的聚酯酯粒較傳統從石油而來的聚酯酯粒可減少63%溫室氣體排放量。