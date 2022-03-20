車水馬龍的台74線，突見南下方向路肩有車輛拋錨，警方獲報到場時發現，現場有兩部自小客車停放於該處，經詢問故障車陳姓駕駛表示，當天適逢周末，原本計畫要全家出門南下遊玩，不料行經中彰快速道路，車輛溫度忽然飆高，擔心水箱過熱發生意外，趕緊移置到路邊等待救援。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員李佳融、陳立肯接獲報案，於台74線南下4公里路肩有故障車等待救援，警方速抵現場，並於故障車後方協助交通安全警戒，避免後方來車追撞，快速排除故障後才化解這場驚魂記。

當時來往行駛車流量龐大，員警立即於故障車輛後方以警車、交通錐做為警示，於拖吊過程中全程戒護安全防止後方來車追撞，於車輛順利修復後能安全地駛離現場，讓陳姓駕駛及家人們對於員警熱心為民、即刻援助的態度深表感激。

南屯派出所長江松泳呼籲，若遇有車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方豎立車輛故障標誌警示後方來車，並利用路邊緊急電話或撥打免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務，以免造成更嚴重的事故。