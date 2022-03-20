大陸外長王毅19日晚受訪時談及拜習視訊通話就烏克蘭問題交換意見的情況，他稱大陸國家主席習近平已提出了解決烏克蘭危機的中國方案，當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，盡快停火止戰，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。

據大陸外交部網站，王毅表示，習近平清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要信息是，中國始終是維護世界和平的力量，中方一貫主張維護和平、反對戰爭。這不僅根植於中國的歷史文化傳統，也是中方一以貫之的外交政策。中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。中方決不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

王毅強調，習近平還提出了解決烏克蘭危機的中國方案，主要包括兩方面。當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，盡快停火止戰，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲大陸的長治久安。

王毅說，中方的立場客觀公允，同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。