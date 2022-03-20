情侶交往，若價值觀不合很難長久，一名女網友在臉書上分享，她發現男友多了一筆1090元的信用卡消費，詢問之下才驚知，男友不遵守約定「偷偷開車」，害她氣到落淚。文章曝光後，網友一面倒不挺原PO。

這名女網友19日在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱她先前與男友為了省錢，雙方約定好只騎機車上班，但她發現男友的刷卡交易紀錄多了一筆1090元的消費，詢問男友之後，男友才坦承過去1個月都開車上班，因為騎車太累。

原PO說，男友每天騎機車從桃園到南港，時間耗費不到2小時，但男友卻選擇開車浪費油錢，讓她大哭了至少20分鐘，事後是男友抱著她極力安撫承諾不再犯，她才平復情緒，也表示，自己還是會害怕男友欺騙她，不知道日後要如何信任男友。

未料，文章曝光後，大批網友看傻眼，均一面倒表示原PO男友選擇開車並無不對，指責原PO控制慾太強，「有事的是你為了這種事哭可笑」、「快分手好吧 有你這種不體貼的女朋友」、「從桃園到南港用騎車的……我想我還是直接把妳換掉比較安全……」；還有網友調侃表示，「金額太大了，嚇死我了…」、「妳真的有男友嗎，那是妳自己刷的吧」、「你的男朋友，很勇敢…」。