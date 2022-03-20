台中市勞工局歷年舉辦攝影比賽，得獎作品-高處作業。（台中市政府／盧金足台中傳真）

台中市勞工局歷年舉辦攝影比賽，攝影比賽得獎作品-安全防護距離。（台中市政府／盧金足台中傳真）

工作環境中的安全設施和衛生措施，關係勞工的健康和生命安全，確保工作環境的安全與衛生，是勞工朋友最基本權益，台中市勞工局長張大春表示，職業安全攝影比賽以「職業安全衛生就在你眼前」為主題，總獎金高達9萬2000元，經由勞動者視角，運用攝影記錄各行業勞工朋友的影像，提升民眾對職場安全衛生危害預防的認知。

今年度台中市職業安全衛生攝影徵選比賽即日開始徵稿，透過充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題，比賽以「職業安全衛生就在你眼前」為主題，總獎金高達9萬2000元，歡迎攝影高手將勞工朋友的工作環境以照片記錄，讓社會大眾了解落實職場安全防護的重要性。

張大春說，比賽徵件時間即日起至8月31日止，，將選出前5名及佳作5名，獎金分別為第1名2萬元、第2名1萬8500 元、第3名1萬6000元、第4名1萬2500元、第5名1萬元及佳作每名3000元，並頒發獎狀表揚。

攝影比賽甄選出的10件優秀作品將刊登於勞工局及勞動檢查處網頁，並於安全衛生宣導活動陳列展出，讓民眾了解預防職業災害的重要性。