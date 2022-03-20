大聯盟今年春訓首次試用投捕電子裝置PitchCom，為了遏止各隊以電子裝置作弊，聯盟的方式即是以電子裝置來反制。PitchCom是一個小型通訊裝置，發射器安裝在捕手的左手腕，兩個接受器分別安裝在捕手頭盔、投手帽子內部。發射器上面有9個數字按鈕供捕手輸入暗號。

The league has spent years pondering an electronic way for catchers & pitchers to communicate signs, even building prototypes for a system of lights that can only be seen from the mound. They settled on this transmitter built by a company called PitchCom. https://t.co/ilQdTeK6rw pic.twitter.com/0srvHP03VJ — Alden González (@Alden_Gonzalez) July 23, 2021

PitchCom去年在小聯盟低階1A測試，今在大聯盟熱身賽登場，光芒捕手祖尼諾（Mike Zunino）對這個新玩具有很高的評價。當時他在場上甚至不必看著投手，只要伸出右手在左腕上按幾個鈕就完成變更投捕暗號了。這些訊號經過加密傳送給投捕雙方，自動轉成語音輸出，英語、西語都可通。

祖尼諾說：「我認為這是可以真正幫助比賽的東西。」投手桑德斯（Phoenix Sanders）說：「這很容易使用，也不會卡卡的，我肯定會想在比賽中使用。」二壘手布蘭登羅（Brandon Lowe）也戴著接收器，讓他知道投手會用哪種球，提前做好守備應變。

以往有跑者站上二壘，投捕被迫更換暗號，捕手可能還得暫停比賽去投手丘開會。透過PitchCom只要按幾個數字就搞定，符合大聯盟加快比賽的政策。1-9數字採用九宮格排列，也可以讓捕手傳送投球的位置，旁邊有調整音量的按鈕，祖尼諾唯一擔心的是音量開太大被打者聽見。

這次的試用者桑德斯退場之後，祖尼諾就回復傳統的暗號手勢，他相信這個裝置正式上路之後，可以為投手省去觀看傳統暗號的幾秒鐘，在每一球之間獲得更多喘息空間。