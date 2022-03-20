泰國知名女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，上個月24日跟友人們在湄公河搭遊艇出遊，1小時後墜河，2天後被尋獲時已成冰冷屍體，令親友們悲痛不已，經調查與驗屍，全案疑點重重，案發後其母曾出面喊冤，直呼案情不單純，懷疑女兒被潛規則，如今卻爆出她收下同船3富豪的賠償金，已答應不再追究真相。

女星Tangmo上月驚傳墜河溺斃身亡，一同搭船的朋友還原現場，表示她為了要拍美照堅持不穿上救生衣，開船一小時後，Tangmo因故墜河，落水前曾試圖抓住經紀人的腿但無用，而船隻的引擎聲嘈雜，導致乘客都沒聽到她的呼救聲，因此沒第一時間搶救，但這說法不為外界信服，甚至傳出一段影片，疑似是Tangmo落水後想抓住船尾的白色物體爬上船，但船上友人不但沒搭救，還扯下她的活命工具，最終Tangmo力氣用盡沉入水中，但影片畫面模糊，警方無法確認影中人是誰，甚至無法確認影片真偽。

對此，Tangmo的母親原先對外堅稱女兒的死「絕對不可能是意外」，但事隔幾天後，據泰媒報導，其母接受多家媒體訪問，認了當天無照開船的富豪天天聯繫她，哭著道歉求原諒，還允諾願意負擔所有喪葬費用，並代替Tangmo照顧家人，似乎對肇事者心軟，引發眾網友痛批眼裡只有錢，罔顧女兒寶貴性命，連Tangmo的親哥哥都發文直呼「失望」，不能接受母親被錢收買。

如今爆出，Tangmo出事後同船的3名富豪也曝光了身分，並將重心放在Tangmo的母親身上，除了頻頻打電話致歉外，也開出3000萬泰銖(約台幣2585萬)高額賠償金，其母接受了這個價碼，覺得女兒在泰國娛樂圈再發展30年，也就差不多賺這些錢，因此收下了賠償金，代價就是答應不再追究富豪們的責任，雖Tangmo的母親跟富豪私下達成和解，但警方仍對遊艇船長及其經紀人繼續深入調查。