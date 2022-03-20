警方將公然在鍋物店開槍打傷人的凶嫌許姓嫌犯逮捕帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在許嫌車中查扣2把改造槍械和多發子彈等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

許嫌犯案後將凶槍丟棄在案發附近的大樓花圃中。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區六合一路一家知名連鎖火鍋店，發生「319」槍擊案！槍手闖入店內，直接朝1名38歲的黃姓男顧客開槍，導致黃男右胸、右手臂中彈，槍手隨後逃離現場，行凶4小時後即被警方逮捕，警方初步調查，開槍的許姓嫌犯疑不滿車行股權被黃男霸佔，雙方有數10萬元的糾紛，獲悉黃男和女友當晚在吃鍋，許持仿造的「MP9」衝鋒槍走進店內開槍尋仇。

警方調查，41歲的許姓嫌犯原本是仁武區一家車行的股東，38歲黃姓男子為車行員工，黃男後來買下股權經營車行，許男疑不滿「自己身分從老闆變員工」，和黃男發生數10萬元的股權糾紛，因此懷恨在心。

19日晚間9時30分許，許嫌得知黃男和女友前往新興區六合一路一間知名的鍋物店吃火鍋，於是帶著仿造的「MP9」衝鋒槍，搭上不知情友人賓士車前往，將黃男約出談判不成，友人離去後，許嫌又不疾不徐地持槍走入店內，不顧店內有其他顧客，直接朝黃男所坐的位置開槍，導致黃男右胸和右手臂中彈，渾身是血，倒臥血泊中，引起店內客人一陣驚叫。

許嫌行凶後，快步逃離現場，過程中，一度還欲搶一名騎車的婦人，婦人不知嫌犯剛開槍傷人，一口回絕「不行」，還拔掉鑰匙，嫌犯搭計程車離開。

在鍋物店用餐的年輕女客人逃出店外後，心有餘悸地說，「當時以為是什麼東西爆炸的聲音」，也有男客人以為是放鞭炮，沒想到竟是有人被開槍打傷。

中彈受傷的黃男滿身是血，但意識清醒，隨後被救護員送往高醫急救，幸無生命危險。

警方調閱監視器追查，漏夜緝凶，高雄市警察局長黃明昭第一時間趕赴現場，受訪時強調，「譴責暴力」，並批評凶嫌選在公共場合用餐的地方開槍，是人神共憤之事，並對於高雄市再度發生槍擊案，凶手還選在人多用餐的火鍋店開槍，對市民很抱歉。

警方漏夜查緝凶手行蹤，在案發4小時，掌握到許嫌出沒在大寮區，以偵防車包抄許男座車，緝捕過程中未開槍，順利將許男壓制逮捕，現場還查扣2把手槍以及38顆子彈等物，隨後將許嫌押回分局調查，由於查扣槍械非凶槍，警方隨後押著許嫌在案發附近的中正三路一棟大樓花圃中尋獲做案用的仿造「MP9」衝鋒槍，全案訊後將依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制等罪嫌移送偵辦。