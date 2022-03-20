企業17年甲級排球聯賽季後挑戰賽19日首度在台中登場，台中太陽神主場賽以3：1取得2連勝，下周將直闖總冠軍賽與台電男排對決。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場肯定球隊亮眼的表現，也預祝台中太陽神勇奪總冠軍。

運動局指出，台中太陽神排球隊昨日於台中主場出戰雲林美津濃，吸引現場約1300人、線上約3萬人次，累計3萬1300人次觀賽，獲得球迷高度支持。在全隊奮戰下，以比數3：1取得季後挑戰賽第2勝，挺進總冠軍賽，下週末將對決台電男排，賽事精彩可期，邀請球迷踴躍為台中太陽神集氣加油！

運動局指出，台中太陽神今年賽季氣勢如虹，年初以7連勝並擊敗已跨季60連勝的屏東台電隊，「斷電成功」成為全國排球界的焦點，挑戰賽再以2連勝順利闖進總冠軍賽，表現亮眼。台中太陽神排球隊去年返回台中主場，盧市長也到場為球隊助陣，台中太陽神拿下主場4連勝，兩週賽事總計約2萬人次觀賽，帶動台中排球運動風潮。

運動局表示，台中積極打造酷運動、酷城市，培養在地菁英球隊，並與台中太陽神排球隊深化合作，提升城市認同感，建立屬地球迷，歡迎市民朋友一起集氣為選手加油。