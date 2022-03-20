70歲的資深藝人鄭惠中，多年前曾當眾掌摑文化部長鄭麗君，又在2020年8月混入已故前總統李登輝位於台北賓館的追思會，對著其肖像丟擲裝有紅漆的氣球導致現場混亂，鄭惠中被警方以毀損罪起訴。而近期她因遭到外交部提告即將出庭接受審理，但在開庭前，她受訪忍不住哭訴自己的近況及月收入，再度引發關注。

鄭惠中在2019年出席「關懷演藝人員春節餐會」時，曾在現場情緒失控，給了當時的文化部長鄭麗君一巴掌，嚇壞現場所有人，而當時鄭惠中還理直氣壯地強調，「我只是賞她一巴掌而已，因為她推動廢除中正紀念堂，但對很多愛中華民國的人來說，都該賞她一巴掌」。接著鄭惠中又在2020年前總統李登輝的告別追思會上，對其肖像丟擲氣球，使裝在氣球內的紅漆灑滿一地，因此遭到警方逮捕並起訴。

事實上，鄭惠中在40年前曾以性感形象走紅，但後來因遭遇車禍導致下半身行動不便，曾坐輪椅10餘年並領有身障卡，因此被台北市列為低收入戶補助的對象，月領補助金6000元。

不過，近日她接受《自由時報》採訪時，卻淚訴自己因被社會局發現她還有接節目通告，因此遭到質疑領低收入戶補助的正當性，也開始調查邀請她的製作單位，所以沒有節目敢再找她上，使她的月收入幾乎歸零，接下來不知道該如何生活。但之前鄭惠中也曾遭人爆料住在捷運站附近的精華地段，房價約在6000~7000萬元不等，而這次又被發現還有接通告，讓外界對於她的真實收入感到好奇。