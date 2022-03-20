2022年全國身心障礙運動會將於4月9日在台中隆重登場，響應此次盛會，企業團體感受到濃濃的酷運動氛圍，舉辦「第一屆迪卡儂北屯店三對三籃球暨身障運熱身賽」，周末盛大展開，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，為選手加油。賽事除身障組外，也提供國、高中職青少年與大專社會人士，全民都能在這個週末盡情運動，享受籃球運動樂趣。

運動局表示，賽事共分為國中、高中職、大專社會組，並加入此屆身障運聽障籃球台中代表隊與特奧組。為服務聽障選手，安排手語老師於現場協助，市民齊聚交流，感受籃球運動的熱情。此外，安排每隊參加60秒的三分球大賽競爭激烈，賽事豐富深具趣味。

李昱叡表示，市長盧秀燕打造酷運動、酷城市，透過各項優質全民運動，提升台中運動風氣，感謝企業響應台中舉辦的全國身障運，提供運動愛好者，與身心障礙運動交流互動

的平台，透過舉辦此次賽事，打造友愛台中、共好無限的社會氛圍。

2022年全國身障運是國內障礙運動最高等級賽事，將於4月9日至12日展開，共辦理11項競賽種類及5項聯誼性比賽，競賽場地遍及台中山、海、屯共15個競賽地點，預計迎接來自全國6000名選手與隊職員。