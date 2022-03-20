今天是二十四節氣中的「春分」，這天是百花盛開大吉的好日子，在這天為自己補運是非常好的，塔羅牌老師艾菲爾分享，不可錯過的春分開運秘法，簡單5招就能夠在春天為自己招得一整年的好運，還能桃花朵朵開，願望都實現。

1、百合開運法

在臥房床鋪的左側，躺下的左邊，插上雙數百合，連續操作三周，可開啓今年一整年的桃花運。百合顏色須為紅色丶粉色系，且必須是鮮花，若花凋謝了要立刻換上新的雙數百合花。有伴者丶單身者皆可操作，有伴者能幫助感情更加增溫，單身者桃花越開越多。如果左側為牆，可以找一個自己喜歡的地方擺放，心誠則靈。

2丶桃花樹許願

春分的戀愛魔法，今天晚上23時29分之前，選擇一棵盛開的桃樹。面對桃樹說出你今年的戀愛願望。等到5月如果許願的這一棵桃樹結實累累，就表示你的願望越有可能成功，越豐碩能量越好。

3丶春分立蛋

春分是南北半球晝夜平均的日子，呈66.5度傾斜的地軸和繞日公轉的平面正好是平衡的狀態，大有利於竪蛋。這天請選擇一顆光滑的新鮮雞蛋，找地方把雞蛋竪立起來，俗話說「春分到丶蛋兒俏」，只要你可在春分當天成功竪立一顆雞蛋，就能夠在春天為自己招得一整年的好運。

4丶收集春分水

今天(20日)上午11時50分，正式進入春分，可以收集春分當天由天上落下的雨水，或草地上露水，這叫春分水。如果打開水龍頭或是小溪丶小河的水源，就不是春分水。把春分水點在額頭，象徵獲得智慧和財富；點在太陽穴，象徵獲得愛情和人緣；點在肚臍的四周，可增加懷孕機會。

5丶吃春蜜丶春菜丶春茶

春蜜指的是春天採釀的蜂蜜，春菜則是筍子丶萵苣丶松茸丶蓼菜丶菌菇等蔬菜，春茶可選用四季月老茶，這些都是屬於春天才有的幸福滋味，滿滿春天的能量與精華，能提升你的正桃花能量，招來正緣。